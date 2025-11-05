  • İSTANBUL
500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme planlarıyla ev sahibi yapacak proje ile ilgili fondaş medyanın başını çeken Sözcü, aklınca itibarsızlaştırma operasyonuna kalkıştı. Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün ahlaksız göndermesine tepki gösterdi.

Türkiye'ye çağ atlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı.

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım'da başlıyor.

Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme planlarıyla ev sahibi yapacak proje ile ilgili fondaş medyanın başını çeken Sözcü, aklınca itibarsızlaştırma operasyonuna kalkıştı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün ahlaksız göndermesine tepki gösterdi.

