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Gündem 500 bin lira ödülle aranıyordu! ‘Gri liste’ye bir çizik daha atıldı
Gündem

500 bin lira ödülle aranıyordu! ‘Gri liste’ye bir çizik daha atıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, bir bombalı eylemin faili gri listede aranan Fırat Gizlenç olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:47:00 -
500 bin lira ödülle aranıyordu! ‘Gri liste’ye bir çizik daha atıldı

Şırnak'ta 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri' kategoride aranan 'Sidar Farkin Amed' kod adlı Fırat Gizlenç olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, "Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve sözde teröristbaşı Murat Karayılan'dan direk talimat alarak teröristleri yurt dışından Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’a geçişlerini bizzat sağladığı, yine el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi” denildi.

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