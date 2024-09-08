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Dünya 500 bin kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya tepki
Dünya

500 bin kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-08 00:29:00 -
500 bin kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya tepki

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisinde Katil Netanyahu ve hükümetine anlaşma çağrısı yapıldı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi'nde 6 esirin ölümünün ardından başkent Tel Aviv'de şiddetlenen gösteriler bugün de gerçekleşti. Yaklaşık 500 bin kişi Netanyahu'ya ateşkes ve esir anlaşmasına imza atması için çağrı yaptı. Protesto gösterisinde, “Philadelphia Koridoru esir çıkmazına dönüşüyor”, “Onları eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail'i öldürüyor” pankartları taşıyan göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

Protestocular Ayalon Otoyolu'nun girişini kısa süreliğine kapattı. Esirlerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan göstericilere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Kudüs'teki gösteride ise, esir anlaşması isteyen göstericiler sokaklarda davullar çalarak, esirlerin serbest bırakılması için sloganlar attı.

Kaynak: İHA

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