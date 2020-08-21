  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu
Aktüel

50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

Uzun yıllar şehir dışında müteahhitlik yaptıktan sonra memleketi Kayseri'deki köyüne dönen Tuncay Gökdemir, babasından miras kalan 100 dönüm tarlada 16 bin elma ağacı dikerek çiftçilik yapmaya başladı - Çiftçi Tuncay Gökdemir: - "Diğer insanlara yardım edebileceğimizi, hem ekonomik hem de zaman olarak daha aktif olabileceğimizi düşündüğümüz için buradayız. Memleketimize 50 yıl sonra döndük. Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık. Burada çok mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:09:26 -
50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Babasının vefatının ardından yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı Kayseri'ye geri dönen müteahhit, atalarından miras kalan tarlaya diktiği yaklaşık 16 bin elma ağacıyla çiftçiliğe başladı.

Talas ilçesine bağlı eskiden köy olan Kamber Mahallesi'nden babası vefat edince kardeşleri ile ayrılan Tuncay Gökdemir (60), İstanbul, Ankara, Gaziantep'te kamu müteahhitliğinden emekli olduktan sonra doğduğu topraklara döndü.

Gökdemir, 50 yıl sonra döndüğü ata topraklarında kendisine miras kalan 100 dönümlük tarlaya 16 bin elma ağacı dikerek büyük bir meyve bahçesi kurdu.

Gökdemir, bir inşaat işi için gittiği Gaziantep'te, hayırsever bir avukatın çiftçilikle uğraştığı ve elde ettiği gelirle yardım yaptığı yaşamından etkilenerek memleketine dönüp, şehir hayatını terk etmeye karar verdiğini söyledi.

Mahallesindeki tarlaya uzman kişilerden de faydalanarak araştırma yaptırdığını ve elma ağacı diktirmek için karar verdiğini belirten Gökdemir, İzmir'de bir kooperatiften yaklaşık 15 bin elma fidanını alıp diktiğini anlattı.

"Toprağa olan sevgim, atalarıma saygım ve ülkeme olan sorumluluklarımın bilincinde memleketime dönüp ağaçları diktim." diyen Gökdemir, yaptığı işte risk görmediğini ve sekizinci senesinde hasat yaptığını ifade etti.

Gökdemir, çocukları olmadığını ve eşi ile beraber hayat mücadelesinde bir ömür geçirdiğini vurgulayarak, "Bu iş insanı mutlu ediyor ve doğa insanı rehabilite ediyor. Ben buraya yaklaşık 7 yıl içerisinde 16 bin ağaç diktim. Bunlardan 10 binini aktif hale getirdim. Diğer ağaçlar öldü." dedi.

Elmanın dışında üzüm, kayısı ve ceviz de diktiğini aktaran Gökdemir, 6 ay hasat yaptığını, aralık ayına yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

- "Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık"

Eşinin şehir hayatını bırakıp, mahallesine dönmekte zorlandığını anlatan Gökdemir, her şeyini satıp döndüğü topraklarında eşinin de mutlu olduğunu, emekli maaşını dahi şehir merkezinden çekip gelmeyi istemediklerini vurguladı.

Gökdemir, kendilerine miras kalan tarlayı daha önce akrabalarına çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla ekmeleri için kullandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hep iyi niyetli ve güzel insanlar olmaya gayret ettik kendimizce. Akrabamın çocuklarının okulu bitince ben bu işe başladım. Şimdi başka şekilde diğer insanlara yardım edebileceğimiz, hem ekonomik hem de zaman olarak daha aktif olabileceğimizi düşündüğümüz için buradayız. Memleketimize 50 yıl sonra döndük. Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık. Burada çok mutluyuz. Buradaki 10 bin ağacın tam verime ulaşıldığında kapasitesi bin ton. Bu yıl ise 150-200 tonluk bir rekolte bekliyoruz."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da teşekkür eden Gökdemir, başkanın kırsal kalkınmaya önem verdiğini ve çiftçilere elinden gelen maddi manevi her desteği verdiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Turan Ordusu'nun açıklanmasına az bir süre kaldığını açıkladı.
S-400'ler aktif edildi mi? Güvenlik ve terör uzmanı Ağar cevapladı
Gündem

S-400'ler aktif edildi mi? Güvenlik ve terör uzmanı Ağar cevapladı

Güvenlik ve Terör uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Türkiye'nin hava sahasını korumak için Rusya'dan aldığı S-400'..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı