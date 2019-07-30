0553 313 94 23

50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL hibe sözleşmesi imzalandı

Van’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL tutarında hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:43
50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL hibe sözleşmesi imzalandı

Van’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL tutarında hibe desteği sözleşmesi imzalandı.


Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında Van’da 2019 yılı yüzde 50 hibeli ahır/ağıl yeni inşaat yapımı projesi onaylanan 50 yatırımcıya 17 milyon TL tutarındaki projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi. İl Müdürü Görentaş, “İlimizde mevcut küçükbaş ve büyükbaş işletmelerin alt yapılarının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, katma değer açısından çok önemlidir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında son 5 yılda kentteki 168 yatırımcıya toplam 21 milyon 787 bin TL hibe desteği verildi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adrenalin ve eğlencenin adresi Sukaypark
    1. Adrenalin ve eğlencenin adresi..
    2. Dikkat çeken uyarı: Bu adet kesinlikle..
    3. Silah fabrikasında yangın!
    4. Adana'daki "zimmete para geçirme"..
    5. Kilis’te kenevir operasyonu
    6. Idrissa Gueye PSG'de
    7. Suudilere çok sert sözler: Hiçbir başarı
    8. Park halindeki araca çarpan sürücü..
    9. Kurban Bayramı için hayvan pazarında..
    10. 25 kişilik kredi dolandırıcılığı..
    11. Gaziantep’te dolmalık biber hasadı..
    12. Kadın girişimci, eşinin desteğiyle..
    13. Uluslararası projenin ikinci..
    14. Oyuncak silahla soygun yapmaya kalktılar
    15. FETÖ’nün asker mahrem sorumlusu..
    16. TEMAD'dan AYM'nin "hak ihlali"..
    17. "Ahlat Selçuklu Mezarlığı çok büyük..
    18. Babasıyla tartıştı, hızını alamayıp..
    19. Gürcistanlı tıp öğrencileri staj için..
    20. Ayla, Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi..
    21. Adana kebabına alternatif "ütü tost"
    22. 50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL hibe..
    23. Samsun'da FETÖ'nün hücre evine baskın!
    24. İl il dolaşıp öğrencilere tiyatroyu..
    25. Ünlülerden Başbakan Johnson’a iklim..
    26. Piyasalar o tarihe kilitlendi! İndirim..
    27. KAYSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısında..
    28. Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan
    29. Roche, ilk yarıda satışlarını yüzde 9..
    30. Beden eğitimi öğretmeninin Katar'a..
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması