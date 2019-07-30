50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL hibe sözleşmesi imzalandı

Van’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 50 yatırımcıyla 8,5 milyon TL tutarında hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında Van’da 2019 yılı yüzde 50 hibeli ahır/ağıl yeni inşaat yapımı projesi onaylanan 50 yatırımcıya 17 milyon TL tutarındaki projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi. İl Müdürü Görentaş, “İlimizde mevcut küçükbaş ve büyükbaş işletmelerin alt yapılarının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, katma değer açısından çok önemlidir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında son 5 yılda kentteki 168 yatırımcıya toplam 21 milyon 787 bin TL hibe desteği verildi” dedi.