50 yaşındaki itfaiyeci Kahveciler, veteranlarda dünya şampiyonu oldu

Bir fabrikada itfaiyeci olarak görev yapan 50 yaşındaki Kocaelili milli güreşçi Nazmi Kahveciler, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 100 kiloda altın madalya kazandı. Kahveciler, Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu arasında altın madalya kazanan tek isim oldu.

Şampiyonaya yaklaşık 6 ay boyunca öğrencileriyle birlikte antrenman yaparak hazırlanan Kahveciler, finalde geçen yılın dünya şampiyonu ABD'li rakibini yenerek zirveye çıktı. 12 yıl önce de dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi, 2027'de Hırvatistan'da yapılacak organizasyonda üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Finalde geçen yılın dünya şampiyonunu 15-4 yendi

İlk turu maç yapmadan geçen Kahveciler, ardından Rus rakibini 12-0, Iraklı rakibini 10-0, Moğol rakibini ise 4-0 mağlup etti. Final mücadelesini şöyle anlattı: "Finalde geçen senenin dünya şampiyonu Amerikalı güreşçiyi 15-4 yendim. En zorlu karşılaşmam o oldu. Onu da farklı yendim. Şampiyonluk benim için büyük bir mutluluk."

Sevincini önce ailesine ve çocuklarına haber verdiğini söyleyen Kahveciler, ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımların milyonlara ulaştığını, binlerce kişinin bu paylaşımları yaydığını aktardı.

"Bu sene o sene" diyerek disiplinli hazırlandı

Güreşe 11 yaşında başlayan Kahveciler, bu süreçte katıldığı organizasyonlarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ettiğini dile getirdi. Bu yıl şampiyonluk için daha disiplinli hazırlandığını vurgulayan güreşçi, "Kendi kendime 'Bu sene o sene' dedim. Daha planlı, daha prensipli, daha disiplinli çalıştım ve çok inandım. İnandım ve başardım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Başiskele Belediyesi Spor ve İnci Spor bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan Kahveciler, madalyayı öğrencilerine armağan etti: "6 ay bu salonda hazırlandım. 6 ay boyunca öğrencilerimle birlikte çalıştım. Bu başarı, bu kazancımız, altın madalyamız hepimizindir." Öğrencilerinin de şampiyona hazırlığında kendisine çok katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

İş çıkışı önce öğrencilerini, sonra kendini çalıştırıyor

İş çıkışında güreş salonuna giden Kahveciler, günlük programını şöyle aktardı: "Saat 16.00'da işim bitiyor, 16.30'da buraya geliyorum. 16.30'dan 18.00'e kadar öğrencilerimi çalıştırıyorum. 18.00'den 19.30'a kadar ben çalışıyorum. Her gün üç saat sporla geçiyor. Sabah 07.00'de çıktığım serüven akşam 19.00'da bitiyor."

Yoğun çalışma temposuna rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirten güreşçi, gençlere şu tavsiyede bulundu: "Bu iş çalışma işi. Çalışan kazanır. Kesinlikle çalışmaları lazım, çok çalışmaları lazım. Ben bu yaşta çok çalıştım."

2027'de Hırvatistan'da üçüncü şampiyonluğu hedefliyor

Kahveciler, gelecek yıl Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için "Unvanımı koruyup 2027 yılında tekrar dünya şampiyonu olmak, üçüncü şampiyonluğumu kazanmayı çok istiyorum" dedi.

Yüzlerce öğrenciye güreş eğitimi verdiğini belirten antrenör, en büyük hayalinin yetiştirdiği sporculardan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkması olduğunu dile getirdi. Öğrencilerini bu sene önce Kocaeli, ardından Marmara ve Türkiye şampiyonalarına hazırlayacağını anlatan Kahveciler, "Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girenler milli takıma seçiliyor. İlk hedefim, 2027 yılında öğrencilerimden birkaçını milli takıma göndermek. Ondan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmek" şeklinde konuştu.