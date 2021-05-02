  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PSG şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Şehidin ailesine acı haber verildi
Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kuralları
Fransa'da 39 kişi gözaltına alındı
Sağlık 50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?
Sağlık

50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını kapsamında yapılan aşılama programına göre 50 yaş üstüne aşı yapılmasına az bir zaman kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine vatandaşlar, 50 yaş üstüne aşılamanın ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 03:01:00 -
50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını kapsamında yapılan aşılama programına göre 50 yaş üstüne aşı yapılmasına az bir zaman kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine vatandaşlar, 50 yaş üstüne aşılamanın ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılaması başlatıldı.

55 yaş üstü aşılama çalışmalarının sona ermesiyle ikinci aşama kapsamında 50-54 yaşlarındaki vatandaşlar aşı olmaya başlayacak.

Aşı uygulanacak grup sıralaması için TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan suç duyurusu
Gündem

Bakan Soylu'dan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine ve emniyet teşkilatına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç ..
İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu...
Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!
Siyaset

Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!

Seçimlerde AK Parti’ye karşı HDP ile ittifak yapacak kadar gözleri kör olan CHP ve İYİ Parti, iki gündür ortaklarıyla kriz içinde. Önce CHP’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay