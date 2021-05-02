50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını kapsamında yapılan aşılama programına göre 50 yaş üstüne aşı yapılmasına az bir zaman kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine vatandaşlar, 50 yaş üstüne aşılamanın ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Koronavirüs salgını kapsamında yapılan aşılama programına göre 50 yaş üstüne aşı yapılmasına az bir zaman kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine vatandaşlar, 50 yaş üstüne aşılamanın ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstüne aşılama ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılaması başlatıldı.
55 yaş üstü aşılama çalışmalarının sona ermesiyle ikinci aşama kapsamında 50-54 yaşlarındaki vatandaşlar aşı olmaya başlayacak.
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