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Sağlık 50 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? 50 yaş üstü ne zamana aşı olur?
Sağlık

50 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? 50 yaş üstü ne zamana aşı olur?

Kim aşı randevusu alabiliyor? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Eski normallere dönülmesi için uzmanlar aşı sırası gelen herkesin tereddüt yaşamadan aşılanmasını belirtiyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulanan yaş grubuna yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, 50 yaş üstü aşı olabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:13:00 -
50 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? 50 yaş üstü ne zamana aşı olur?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgın sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanında binlerce insan yaşamanı yitiriyor. Ülkemizde de vefat rakamları arttı. Uzmanlar aşı sırası gelen herkesin vakit kaybetmeden randevu almasını belirtiyor. Özellikle son dönemde 60 yaş üstünün tereddüt yaşadığı ve randevu almadığı belirtiliyor. Peki, sıra 50 yaş üstüne ne zaman gelecek?

50 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? 50 yaş üstü ne zamana aşı olur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” açıklamasında bulundu.

Aşı randevu sisteminin bu açıklamanın ardından hızlıca açılması bekleniyor. 60 yaş üstü için yapılan açıklamanın ertesi gününde vatandaşlar aşı randevularını oluşturmaya başlamıştı. Bu sebeple MHRS ve ALO 182’den zaman zaman randevunuzun açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. 

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