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Sağlık 50 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek?
Sağlık

50 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek?

Aşı sırası ne zaman bana gelecek? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 10 milyon dozun aşkın aşı yapıldı. 50 yaş üzeri vatandaşlar, kronik hastalıkları bulunanlar, aktif olarak kalabalık mekanlarda çalışanlar aşı sırasının ne zaman kendilerine geleceğini araştırıyor. Peki, 65 yaş altı ne zaman aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:45:00 -
50 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek?

Ülkemizde 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından 14 Ocak’ta öncelikle sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği sırayla aşılar uygulanmaya başladı. Peki, 65 yaş altı ne zaman aşı olur?

50 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek? 

Koronavirüs salgınında son olarak 65 yaş altı ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlere de aşı uygulanıyor. Milyonlarca kişi 65 yaş altı randevularının ne zaman aktif hale geleceğini merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından 65 yaş altı için aşı takviminin açıklanması beleniyor. Bilim Kurulu 10 Mart Çarşamba saat 17.00’de toplanacak.

Vatandaşlar aşı sıralarının gelip gelmediğini e-nabız üzerinden öğrenebiliyor. Ayrıca T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak da aşı sıranızı öğrenebilirsiniz.

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