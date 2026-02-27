  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Tedesco'dan müjde!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tedesco'dan müjde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde'nin Antalya'ya gidecek kafilede yer alacağını duyurdu. Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Tedesco'dan müjde!

Tedesco, İngiltere'de olmayan dört futbolcunun, Antalya'ya geleceğini ve maç kadrosuna alınacağını açıkladı. Tedesco'nun sözleri şöyle: "ÇOK GURUR DUYUYORUM"

#2
Foto - Tedesco'dan müjde!

"İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu." "Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı."

#3
Foto - Tedesco'dan müjde!

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. "Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!"

#4
Foto - Tedesco'dan müjde!

"BİZİMLE BERABER GELECEKLER" "Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek."

