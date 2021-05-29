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Yaşam 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?
Yaşam

50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

50 yaş üstü aşılama ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 50 yaş üstü aşılama tarihini duyurdu. Bakan Koca, aşı sırası kimde, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorularına da yanıt verdi. Peki, 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:00:00 -
50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 27.843.360 kişi aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca 50 yaş üstünün aşılanacağı tarihi de açıkladı. İşte 50 yaş üstü aşılama tarihi...

50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." diyen Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." ifadesini kullandı.

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