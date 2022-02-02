50 ülkede 124 bin yetime düzenli destek

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor. Veli korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye’de 15 bin yetime destek

29 yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini Türkiye’de 14 bin 987, diğer 49 ülkede ise 109 bin 401 olmak üzeretoplamda 124 bin 388 yetime her ay düzenli olarak ulaştırıyor. İHH, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor. Böylelikle, yetimlerin yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor. İHH ayrıca, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor.

13 ülkede 42 yetimhane

Ailelerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşama imkânları bulunmayan yetimler için yetimhane hizmeti sunan İHH, 2021 yılında da 13 ülkede bulunan 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezinde çalışmalarına devam etti. Hali hazırda 5 ülkede 6 yetimhanenin inşaatına ise devam ediliyor. Yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masrafları İHH tarafından karşılanıyor.

Eğitim ve sağlık projeleri ile katkı

Yetimlere yönelik eğitim çalışmalarına da ara vermeden devam eden İHH, 379 yetime eğitim desteği sundu. Yine bu kapsamda 21 bin 41 yetime kırtasiye seti dağıtıldı. İHH, sağlık projeleri ile de yetim çocukların yanında yer alıyor. Bu çerçevede, 27 hasta yetime tedavi desteği verilirken, 40 yetime göz muayenesi yapıldı ve gözlük alındı. Bu süreçte, 350 çocuk da sünnet edildi.

Bin 842 yetim ailesine yardım

İHH, 2021 yılı içerisinde toplamda bin 307 yetim ailesini kalkınma projeleri ile destekledi. 245 aileye “Hayvancılık Projeleri” ile katkı sunan İHH, “Evde İş İmkânı Projeleri” kapsamında ise 758 aileye destek oldu. Yine yıl içerisinde“İşletme/Ticaret Projeleri” ile 84 aileye, terzihane atölyeleri ve halk eğitim merkezi gibi kalkındırma projeleri ile de 220 aileye yardım edildi. 111 aileye 1 yıllık kira desteği verilirken, 378 aileye ev eşyası yardımı, 46 aileye ise ev tadilatı desteği verildi.

167 bin yetim çocuğa bayramlık

İHH, yetimlere yönelik çalışmaları kapsamında 2021 yılı Ramazan Bayramı’nda Türkiye’de 41 bin 50, farklı 26 ülkede de 79 bin 954 yetime bayramlık ulaştırdı. Kurban Bayramında ise, Türkiye dâhil 20 ülkede 45 bin 595 yetime bayramlık dağıtımı yapıldı. Yıl içerisinde 15 bin 251 yetim çocuğa da bayramlık harici kışlık ve mevsimlik kıyafet ulaştırıldı.

2 bin çocuğa bayram harçlığı

İHH tarafından 2021 yılında yetimlere ve ailelerine yönelik verilen diğer destekler ise şöyle:

-2 bin yetim çocuğa bayram harçlığı dağıtımı

-14 bin 79 yetime oyuncak dağıtımı

-19 bin 842 yetim ailesine dönemsel destek (kumanya, hijyen kiti, yakacak yardımı)

-4 bin 400 yetime yönelik gezi etkinliği

-3 bin 989 yetim ailesine sosyal nakdi yardım

-10 yetim çocuğa bisiklet dağıtımı

-5 yetime ise çeyiz desteği

Destek olmak için

İHH’nınYetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 150 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise,İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM”yazarak projeye destek olabiliyor.