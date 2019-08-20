50 şehri ilgilendiren proje

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabının yüzde 90’lık kısmı neredeyse tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

50 ili dolaylı şekilde ilgilendiriyor, toplam maliyeti 1 milyar TL

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde 6 ili direkt, 50 ili ise dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Proje bünyesinde 600 kilometrelik yol, 28 tünel, viyadük ve çok sayıda köprü bulunuyor

Toplamda 28 tünelin içerisinde bulunduğu, 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar Mesudiye ilçesi sınırlarında aralıksız bir sürüyor. Ordu’da, Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde de çalışmaları sürdürüyor. Projenin, Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.