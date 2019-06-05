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50 milyar lirayı altına yatırdık

Türkiye'deki altın mevduatları, ilk çeyrekte geçen yılın ocak-mart dönemine göre iki katına çıkarak 50 milyar liraya dayandı- Altın mevduatı artışında Tunceli, Hakkari, Siirt, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Iğdır, Ardahan, Mardin ve Ağrı olmak üzere Türkiye'nin doğusunda yer alan kentlerin zirvede yer alması dikkati çekti - İlk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre altın mevduatının 81 ilin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü- Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip iller 15,5 milyar lirayla İstanbul, 5 milyar lirayla Ankara ve 2,7 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
50 milyar lirayı altına yatırdık

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde özellikle döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt dışında döviz kurundaki artış gibi gelişmelerin yön verdiği ilk çeyrekte yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk çeyreğini 168,5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230,9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 37 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 3,9544 seviyesinden 5,5591'e çıktı ve yüzde 40,6 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109,2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu.


- İstanbul'da 15,5 milyar liralık altın mevduatı var


Türkiye'de, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 15 milyar 536 milyon 36 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 4 milyar 974 milyon 275 bin lirayla Ankara, 2 milyar 697 milyon 394 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 800 milyon 3 bin lirayla da Bursa takip etti.

Söz konusu 4 ilin toplam altın mevduatı 25 milyar 7 milyon 708 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 50,1 ile yarısını oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Konya 1 milyar 403,9 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 278,1 milyon liralık, Antalya 1 milyar 259,6 milyon liralık, Adana ise 785,3 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 33 milyon 475 bin lirayla Bayburt, 37 milyon 517 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 845 bin lirayla da Iğdır izledi.


- Altın mevduatı en fazla Tunceli'de arttı


Toplam altın mevduatının 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 258,9 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin 2018'in mart sonunda 10 milyon 454 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 517 bin liraya ulaştı ve 27 milyon 63 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Tunceli'yi yüzde 246'yla Hakkari, yüzde 214,9'la Siirt, yüzde 204,1'le Muş, yüzde 203,3'le Şırnak, yüzde 196,5'le de Şanlıurfa takip etti. Iğdır yüzde 190'lık, Ardahan yüzde 186,2'lik, Mardin yüzde 186'lık, Ağrı yüzde 184,3'lük, Bingöl yüzde 175,3'lük, Batman yüzde 169,8'lik ve Elazığ yüzde 169,6'lık altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.

Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Kırklareli, İzmir, İstanbul ve Rize haricinde 81 kentin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü.

BDDK verilerine göre kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2017 ile 2018 yıllarının ilk çeyrek sonu itibarıyla şöyle (bin TL):

Ocak-Mart 2019Ocak-Mart 2018Fark (%)
ADANA785.289375.880108,9
ADIYAMAN240.62796.009150,6
AFYONKARAHİSAR376.587169.508122,2
AĞRI93.04732.726184,3
AKSARAY217.13088.411145,6
AMASYA208.63587.165139,4
ANKARA4.974.2752.370.431109,8
ANTALYA1.259.607540.437133,1
ARDAHAN29.64310.356186,2
ARTVİN106.22749.649114,0
AYDIN511.844228.560123,9
BALIKESİR748.634343.747117,8
BARTIN90.63942.669112,4
BATMAN186.83669.257169,8
BAYBURT33.47513.084155,8
BİLECİK139.60668.056105,1
BİNGÖL98.80635.892175,3
BİTLİS98.34538.909152,8
BOLU204.23995.357114,2
BURDUR199.99197.084106,0
BURSA1.800.003829.322117,0
ÇANAKKALE369.080161.983127,9
ÇANKIRI139.20263.038120,8
ÇORUM281.385134.668108,9
DENİZLİ595.986266.560123,6
DİYARBAKIR466.671183.921153,7
DÜZCE163.15372.932123,7
EDİRNE149.34772.888104,9
ELAZIĞ394.936146.464169,6
ERZİNCAN163.81768.057140,7
ERZURUM387.302173.369123,4
ESKİŞEHİR710.583337.172110,7
GAZİANTEP525.426222.538136,1
GİRESUN208.213103.743100,7
GÜMÜŞHANE72.55029.447146,4
HAKKARİ61.96017.906246,0
HATAY433.360188.032130,5
IĞDIR37.84513.049190,0
ISPARTA463.411208.594122,2
İSTANBUL15.536.0368.180.16789,9
İZMİR2.697.3941.400.47192,6
KAHRAMANMARAŞ412.347167.066146,8
KARABÜK193.98592.052110,7
KARAMAN171.95575.807126,8
KARS73.03733.111120,6
KASTAMONU257.800110.375133,6
KAYSERİ688.007318.623115,9
KIRIKKALE183.77779.542131,0
KIRKLARELİ147.80576.01394,4
KIRŞEHİR96.84944.906115,7
KİLİS38.23714.379165,9
KOCAELİ1.278.104613.354108,4
KONYA1.430.937658.883117,2
KÜTAHYA492.951212.853131,6
MALATYA467.424218.137114,3
MANİSA622.450262.160137,4
MARDİN149.28852.207186,0
MERSİN696.494319.534118,0
MUĞLA552.523260.693111,9
MUŞ83.59227.488204,1
NEVŞEHİR200.45681.634145,6
NİĞDE139.05259.764132,7
ORDU367.177162.936125,4
OSMANİYE196.10685.386129,7
RİZE252.009133.04889,4
SAKARYA535.701255.043110,0
SAMSUN637.720298.390113,7
SİİRT93.60629.730214,9
SİNOP98.00044.152122,0
SİVAS392.339192.487103,8
ŞANLIURFA343.015115.689196,5
ŞIRNAK100.60233.166203,3
TEKİRDAĞ362.150169.559113,6
TOKAT282.731126.466123,6
TRABZON501.100233.581114,5
TUNCELİ37.51710.454258,9
UŞAK221.74391.387142,6
VAN240.65194.933153,5
YALOVA144.62364.484124,3
YOZGAT171.78072.930135,5
ZONGULDAK296.016142.593107,6
TOPLAM49.912.79823.862.503109,2

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. altın
  2. altın mevduatı
  3. BDDK

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