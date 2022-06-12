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Yerel 50 kişiyi etkileyen yangın! 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

50 kişiyi etkileyen yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binanın 20’inci katında çıkan yangında itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50’ye yakın kişi etkilendi. Durumu ağır olan bir vatandaş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 07:00:00 - 2022-06-12 07:03:50
50 kişiyi etkileyen yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20'inci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50’ye yakın kişi yangından etkilendi.

Etkilenenlerin kimisine olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili detaylı rapor hazırlanarak soruşma başlatılacağı kaydedildi.

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