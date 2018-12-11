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50 kişinin aradığı kayıp kadının terlikleri bulundu

Bursa'da dün öğleden sonra evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı kadının terlikleri, yol kenarında bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 17:45
50 kişinin aradığı kayıp kadının terlikleri bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Arzı Balaban dün çıktığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşlı kadının terlikleri yol kenarında bulundu.

Huzur Mahallesi'nde oturan Arzı Balaban, dün saat 15.00 sıralarında bastonunu alıp evinden çıktı. Arzı Balaban, akşam olmasına rağmen geri dönmedi. Ailesi, yaşlı kadını mahallede aradı. Bulamayınca da jandarmadan yardım istedi.  İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balaban'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra devreye AFAD ve AKUT ekipleri girdi.  Güvenlik kamera görüntülerinden yaşadığı mahalleden ayrıldığı belirlenen Arzı Balaban'ı 50 kişinin görev aldığı arama kurtarma ekipleri, aramayı sürdürüyor. AFAD'ın arama kurtarma köpekleri de bölgeye getirlirken yaşlı kadının bu sabah yol kenarında terlikleri bulundu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:45
  1. 50 kişinin aradığı kayıp kadının terlikleri bulundu
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. Arzı Balaban
  5. kayıp arama çalışmaları

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