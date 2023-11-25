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Dünya 50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı
Dünya

50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 06:55:00 -
50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hamas yöneticisi Meşal, İstanbul'da düzenlenen ve telekonferans aracılığıyla katıldığı Uluslararası Müslüman Parlamenterler Forumu'nun açılışında konuştu.

Meşal, Hamas'ın üst düzey komutanlarının İsrail saldırılarındaki durumuna dair şunları söyledi:

"Direniş iyi. Evet, savaşçılar, komutanlar, bazı askeri liderler arasında şehitler var ama ilk sıralarda olanlar yok. Bütün bunlara rağmen direniş iyi. Direnişin silahları, tünelleri ve yönetimi sağlam."

Halid Meşal, Hamas'ın kendisini uzun bir savaşa hazırladığını da vurgulayarak "Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık ama uzun süreceğini düşünmüyoruz. İnsani durum canımızı acıtıyor ama yürüyüşten caydırmıyor. Komutanlar da şehit oluyor, şehitler arasında onların yakınları da var." dedi.

İsrail'in hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Hamas yöneticisi, Filistinlilerin bazılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk etse de çoğunun hala yerlerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.
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Meşal, "İsrail'in tüm planlarının direnişçiler tarafından ayaklar altına alınacağını ve savaştan sonra Gazze'deki yönetimin onların istediği şekilde olmayacağını" vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki insani araya ilişkin ise Meşal, ilk günden beri esir alınan sivilleri serbest bırakmak istediklerini söylediklerini ve başlangıçta bir kısmını da serbest bıraktıklarını hatırlattı.

Meşal, insani aranın, "tutukluların serbest bırakılması, saldırıların sona ermesi ve yardımın girişi" olmak üzere üç şeyi gerçekleştirmek için verildiğini dile getirdi.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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GÖK TÜRK

Bırakın algıyı adamı bizimkiler korkudan savaşın basında apar topar Turkiye den kovdunuz.
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