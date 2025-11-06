50 Cent’e esprili yanıtıyla gündem oldu: Mamdani’den New York’ta zenginlere “vergi tokadı”!

New York’un 34 yaşındaki Demokrat sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve başlar başlamaz şehir tarihinin en radikal vergi reformu planını duyurdu. Mamdani, şirket vergisini yüzde 11,5’e çıkarmayı ve yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 2 sabit vergi getirmeyi önerdi.

Bu karar, Manhattan’daki iş çevreleri ve milyonerler arasında büyük tepki çekerken, geniş halk kesimleri tarafından “adil paylaşımın başlangıcı” olarak karşılandı.

50 CENT’TEN 'NEW YORK ÖLDÜ' PAYLAŞIMI

Reform planı, ünlü rapçi 50 Cent (Curtis James Jackson III)’in de tepkisini çekti.

Sanatçı, Instagram hesabında yapay zekâ ile üretilmiş bir mezar taşı görseli paylaşarak altına “New York City öldü” notunu düştü.

Daha önce de Mamdani hakkında, “Bu adam nereden çıktı, kimin arkadaşı bu?” diyerek alay etmiş ve “Mamdani’ye 258 bin 750 dolar ve tek yön New York bileti teklif edeceğim” sözleriyle gündem olmuştu.

MAMDANİ’DEN ESPRİLİ VE ZEKİ KARŞILIK

Yeni başkan Mamdani, MSNBC’nin “The Beat with Ari Melber” programında rapçiye mizahi bir dille yanıt verdi: “Ne maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay be, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.”

Mamdani, esprili açıklamasını 50 Cent’in ünlü şarkısı “Many Men” üzerinden sürdürdü: “Vergi politikası konusunda anlaşamıyoruz ama tehdit mesajı aldığımda hâlâ ‘Many Men’ dinliyorum.”

Şarkının nakaratında “Birçok kişi benim için ölümü diliyor, gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum...” sözleri yer alıyor.

'ZENGİNLER DAHA FAZLA KATKI YAPMALI'

Mamdani, reformun nedenini açıklarken sosyal adalet vurgusu yaptı: “Yıllık 1 milyon doların üzerinde kazanan yüzde 1’lik kesimin yalnızca yüzde 2 daha fazla vergi ödemesi, New York’taki herkesin yaşamını dönüştürebilir. Belediyelerimizin kaynakları azaldıkça, kütüphanelerden çöp kutularına kadar herkes bundan etkileniyor.”

Mamdani’nin sözleri, “vergi eşitliği çağrısı” olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'ZENGİN RAPÇİLER ELEŞTİRİYORSA DOĞRU YOLDAYIZ'

Yeni başkan, eleştirileri doğal karşıladığını vurguladı: “Bir politikacı olarak, hele ki karşına hiçbir nedeni olmadan seni eleştiren zengin rapçiler çıkıyorsa, kalın bir deriye sahip olman gerekir.”

Mamdani’nin bu çıkışı, New York’un sosyal politikalarında “yeni bir dönem” olarak görülüyor.

50 CENT’İN VERGİ SİCİLİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünlü rapçi 50 Cent, geçmişte ABD Gelir İdaresi (IRS) ile vergi beyanı eksikliği nedeniyle birçok kez karşı karşıya gelmişti.

2007–2015 yılları arasında milyonlarca dolar kazandığı halde bazı yıllarda gelir beyanı yapmadığı ortaya çıkmış, 2015’te iflas başvurusu sırasında gelirini eksik gösterdiği gerekçesiyle yargılanmıştı.

Mahkeme kayıtlarında yaklaşık 32 milyon dolar borcu olduğu belirtilen 50 Cent, borçlarını yeniden yapılandırarak iflas korumasına alınmıştı.