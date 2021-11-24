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Yerel 50 bin dolara satacaktı! İstanbul'da organ ticareti yapan iki şahıs hastanede yakalandı!
Yerel

50 bin dolara satacaktı! İstanbul'da organ ticareti yapan iki şahıs hastanede yakalandı!

İstanbul'da böbreğini satmak isteyen Kamboçyalı bir şahıs ile böbrek almak isteyen Singapur uyruklu şahıs arasında gerçekleşecek olan yasa dışı organ ticareti polisin operasyonu ile son buldu. Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:54:00 -
50 bin dolara satacaktı! İstanbul'da organ ticareti yapan iki şahıs hastanede yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport kullanarak, farklı hastanelerde organ nakli tetkikleri yaptırdıklarını belirledi. İnceleme başlatan ekipler, organ naklinin yapılacağı özel hastanede operasyon düzenledi.

Ekipler böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi hastanede gözaltına aldı.

4 kişinin yapılan üst aramalarında pasaport ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi.

4 şüpheli, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar, cezaevine konuldu.

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