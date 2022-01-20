50 bin çeşit silah satan ABD ve Rusya'ya itirazları yok! İçimizdeki hainler İHA ve SİHA'larımızı böyle hedef alıyor

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50 bin çeşit silahın, ABD ve Rusya tarafından satılmasına kimse itiraz etmezken, ülkemizin İHA ve SİHA satması, önce içimizdeki hainler tarafından hedef alınıyor.

T24'de Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren Metin Kaan Kurtuluş ve Barçın Yinanç, "Türkiye’nin, satmış olduğu birtakım silahlarının nasıl kullanıldığını dikkate alması gerekiyor." yorumunu yaptı.

'Türkiye'nin silah satışlarının daha şeffaf olması gerekir'

T24'deki programda, "Anladığım kadarıyla Tigray'a bağlı güçler Türkiye’ye öyle bir tehditte bulundular ki elçilik taşınmak zorunda kalındı." diyerek, ülkemizin gerçekleştirdiği dron satışlarını hedef aldı.

Barçın Yinanç, ülkemizin dron satışlarının diplomatik krizlere sebep olduğunu iddia ederek, "Türkiye’nin savunma sanayisindeki satışlarının daha şeffaf olması gerekir." dedi.

ABD ve Rusya'nın sattığı 50 bin çeşit silaha itiraz etmeyen Yinanç, şunları söyledi:

Silah satışlarına bir takım ilkelerin de getirilmesi gerekiyor. Satılan bazı silahların, masum siviller üzerinde kullanılması durumu, Türkiye’nin "ben silahımı satarım sonra ne oldu bakmam" diyemeyeceği bir mesele.

Programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin de şu ifadeler kullanıldı:

Dün Biden’ın konuşması önemliydi. İlk defa Ukrayna’yı bu kadar geniş ele aldı ve "Bence Putin Rusya’ya saldıracak çünkü elinde başka seçenek yok" minvalinde bir açıklama yaptı.

Rusya, ABD'ye "nüfuz alanlarımızı yeniden belirleyelim" diyor. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin "arabulucu" olma girişimleri Rusya tarafından sıcak karşılanmıyor. Zaten Türkiye ne zaman Rusya’ya Ukrayna konusunda mesaj verse, aldığı karşılık "biz bir şey yapmıyoruz, gidin Ukrayna ile konuşun" oluyor.