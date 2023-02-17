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Gündem 5 yıllık bina yıkıldı, yanındaki 37 ve 25 yıllık bina ayakta kaldı! Bir tutuklama kararı daha
Gündem

5 yıllık bina yıkıldı, yanındaki 37 ve 25 yıllık bina ayakta kaldı! Bir tutuklama kararı daha

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:25:00 -
5 yıllık bina yıkıldı, yanındaki 37 ve 25 yıllık bina ayakta kaldı! Bir tutuklama kararı daha

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şehide yaklaşık 5 yıl önce yapılan Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yıkımında en az 7 kişinin öldüğü, bu yapının yanındaki 37 ve 25 senelik binaların ise sağlam ayakta kaldığı belirtildi.

Bilirkişi ön raporunda ihmali tespit edilen müteahhitler Ersin Tekin ve Burak Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ersin Tekin'in gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer ortak Burak Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

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