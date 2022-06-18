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Ekonomi 5 yıldızlı standartlarda İslami tatil fırsatı; Bera Alanya Otel
Ekonomi

5 yıldızlı standartlarda İslami tatil fırsatı; Bera Alanya Otel

Bera Alanya Otel, 5 yıldızlı standartlarda, helal turizm alanında hizmet veren, konsept oteller içerisinde ilk üçte olmayı her zaman başarmış bir Bera Holding markasıdır.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 14:00:00 -
5 yıldızlı standartlarda İslami tatil fırsatı; Bera Alanya Otel

Helal tatil imkanları sunan Bera Otel'de, güneşin ve denizin tadını rahatça çıkarmak ve belgelendirilmiş bir otelde tatil yapmanın güven ve huzurunu yaşamak mümkün.

İslami inancını gündelik hayatının her detayına yerleştirmiş, inancının gerekleri ile yaşamayı ilke edinmiş ailelerin bir numaralı tercihi olan Bera Alanya'da, herhangi bir şekilde rahatsız edilme ya da huzursuz olma kaygısı taşımadan, ruhsal ve fiziksel olarak tatil yapma imkanı sağlanıyor.

Bera Alanya Otel, görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor.

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