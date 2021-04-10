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Gündem 5 yıldızlı otelde rezil koronavirüs partisi!
Gündem

5 yıldızlı otelde rezil koronavirüs partisi!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 14:51:00 - 2021-04-10 14:55:22

Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi.

Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti.

Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.

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