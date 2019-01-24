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5 yıldır böylesi yaşanmadı! Türkiye'ye para yağdı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yabancı yatırımcı 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla, Kasım 2013'ten bu yana en yüksek hisse senedi alımını yaptı.

24 Ocak 2019 Perşembe 20:32
5 yıldır böylesi yaşanmadı! Türkiye'ye para yağdı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yaptı.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında net 711,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 19,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 121,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

"Kasım 2013'ten bu yana en yüksek seviye"

Stratejist Orkun Gödek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Endeksin yüzde 7,4 yükseldiği haftada yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi alımı 711 milyon dolar. Kasım 2013'ten bu yana en yüksek seviye. İnanılmaz bir giriş" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar kısa vadeli olmadığına işaret etti

Uzmanlar, bu para girişinin BIST'teki yükselişin kısa vadeli olmadığına işaret ettiği görüşünde. Geçen haftaya 91 bin puandan başlayan BIST 100 endeksi Cuma kapanışta 98.500 civarında yer almıştı. Endeks dün yaklaşık 4 ay aradan sonra yeniden 100 bin puanı geçtikten sonra bugün 100.500 seviyelerinde yer alıyor.

Stoklar yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 847,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 32 milyar 2,9 milyon dolara yükseldi. DİBS stoku, 17 milyar 447,7 milyon dolardan 18 milyar 21,6 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları da 581,6 milyon dolardan 601 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:32
  1. Türkiye
  2. Twitter
  3. Merkez Bankası
  4. Şirket Borçlanma Senetleri

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