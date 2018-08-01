5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7 milyar dolarlık hamle

Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, 7 bini aşkın işyerine ev sahipliği yapan Laleli’nin İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu söyledi.

BİNLERCE GÖRÜŞME YAPILACAK

Hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu anlatan Eyyüpkoca, “Laleli, 2017’yi 5.8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu yıl festival buyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Alıcılarımıza ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartı koyduk. 40 üretici firmamız ile alıcılar arasında binlerce B2B görüşme gerçekleşecek” diye konuştu.

RUSYA İLE PARLAK DÖNEMLERE GERİ DÖNDÜK

Dünya'nın haberine göre; Laleli ticaretinde Rusya ve çevre ülkelerden gelen turistlerin hayati önemi olduğunu söyleyen Eyyüpkoca, Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdığını bildirdi.

7 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Eyyüpkoca şunları söyledi: “2018’e iyi başladık. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30’luk bir artış yakaladık. Ocak – Haziran döneminde Laleli’den 3.5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildi. Mevcut trend önümüzdeki aylarda da devam edecek. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız. Laleli bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”