0553 313 94 23

5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7 milyar dolarlık hamle

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Laleli Fasion Shopping Festivali’ne 5 yıl aradan sonra ilk defa Rusya’dan alım heyeti geliyor. 200 iş insanının yer alacağı festivalde bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat yapılması bekleniyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:14
5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7 milyar dolarlık hamle

Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, 7 bini aşkın işyerine ev sahipliği yapan Laleli’nin İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu söyledi.

BİNLERCE GÖRÜŞME YAPILACAK

Hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu anlatan Eyyüpkoca, “Laleli, 2017’yi 5.8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu yıl festival buyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Alıcılarımıza ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartı koyduk. 40 üretici firmamız ile alıcılar arasında binlerce B2B görüşme gerçekleşecek” diye konuştu.

RUSYA İLE PARLAK DÖNEMLERE GERİ DÖNDÜK

Dünya'nın haberine göre; Laleli ticaretinde Rusya ve çevre ülkelerden gelen turistlerin hayati önemi olduğunu söyleyen Eyyüpkoca, Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdığını bildirdi.

7 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Eyyüpkoca şunları söyledi: “2018’e iyi başladık. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30’luk bir artış yakaladık. Ocak – Haziran döneminde Laleli’den 3.5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildi. Mevcut trend önümüzdeki aylarda da devam edecek. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız. Laleli bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:14
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş yeni Talisca'sını İspanya'da buldu! Flaş transfer girişimi...
    1. Beşiktaş yeni Talisca'sını İspanya'da..
    2. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer..
    3. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    4. Ahmet Şık şimdi de millete hakaret etti
    5. BÇG’ye engel olabilecek subaylar YAŞ..
    6. İTO açıkladı: Fiyatlar arttı!
    7. İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika..
    8. Eski milletvekili Göksel için TBMM'de..
    9. Mustafa Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    10. FETO'nun talimatı işe yaramadı! Birer..
    11. Yürek burkan olay: Görme engelli..
    12. Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk..
    13. Türkiye'yi yasa boğan saldırıda..
    14. 15 Temmuz'da sala okuduğu için darp..
    15. TFF'den VAR açıklaması! 'Çığır açacak'
    16. Bu kamplara dikkat! Gençlerin..
    17. Rusya'dan çok sert İdlib açıklaması!
    18. 5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7..
    19. Okullarda cep telefonu yasağı kabul..
    20. SAMEKS, Temmuz ayında 3 puan azalıp..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018