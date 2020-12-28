5 yıl çalışan ne kadar işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı ne kadar?

2021 yılı asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu. Yeni asgari ücret ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı, işsizlik maaşı ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, yaşlılık aylığı ve engellilere ödenen aylık da değişti. Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Ödenekten yararlanmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik maaşını güncel verilerle kolayca hesaplayabilmek için hesaplama aracımızı her zaman kullanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olup işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalılardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün çalışanlara 180 gün,

b) 900 gün çalışanlara 240 gün,

c) 1080 gün çalışanlara 300 gün,

Süre ile ödeme yapılmaktadır.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Örneğin son 4 ayda prime esas kazançlarının aylık ortalaması 3.000 TL olan bir kişi, bu tutarın %40'ı olan 1.200 TL tutarında işsizlik maaşı alabilir. Bu tutara damga vergisi dahildir.

3 yıl çalışan ne kadar işsizlik maaşı alır?

Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.