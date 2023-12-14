  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yerel

5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:37:00 -
5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli firari, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!
HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Gündem

HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!
Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!

İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor
İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor

Gündem

İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor

CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde
CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde

Gündem

CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23