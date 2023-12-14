5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırıkkale'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli firari, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçen hükümlü, cezaevine teslim edildi.