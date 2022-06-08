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Dünya 5 yaşındaki kız çocuğuna akıl almaz işkence! Feryadı yürekleri dağladı
Dünya

5 yaşındaki kız çocuğuna akıl almaz işkence! Feryadı yürekleri dağladı

Hindistan'ın Delhi kentinde bir aile, 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı için ellerini ve ayaklarını bağlayarak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından polis harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 22:23:00 - 2022-06-08 22:44:25

Hindistan’da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

Hindistan’ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle, ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Olayın 2 Haziran’da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Görüntüde, küçük çocuğun iplerden kurtulmaya çalıştığı görülürken, yardım çığlıkları attığı duyuldu.

"Aile tespit edildi gerekli işlem başlatıldı"

Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.

Aileye, çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor.

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