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Yaşam 5 yaşındaki çocuk bagajdan çıktı! Ailesi otomobille sokak sokak onu aradı
Yaşam

5 yaşındaki çocuk bagajdan çıktı! Ailesi otomobille sokak sokak onu aradı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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5 yaşındaki çocuk bagajdan çıktı! Ailesi otomobille sokak sokak onu aradı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girerek kilitli kaldı. Çocuğu yaklaşık iki saat boyunca arayan aile, gelen sesler üzerine P.A.’nın bagajda olduğunu fark etti.

Şanlıurfa’da ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk, babasının yeni aldığı otomobilin bagajında bulundu.

 

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağı üzerine kapattı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan ailesi, otomobile binerek sokaklarda onu aramaya başladı. Bir süre sokaklarda çocuğu arayan aile, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Aracı park eden aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki çocuğa ulaştı. Sağ salim çıkartılan çocuk ailesine teslim edildi.

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