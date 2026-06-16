Knightley, yükselen enflasyona rağmen iş dünyası anketlerinin yüzde 2-2,5'lik ekonomik büyümeye işaret ettiğini, ekonominin istihdam oluşturduğunu ve hisse senedi piyasalarının rekor seviyelere çıktığını dile getirdi. Fed'in para politikasını değiştirmeyeceğini öngördüklerini ancak faiz artışı olasılığına daha fazla vurgu yapan bir açıklama beklediklerini ifade eden Knightley, şunları söyledi: "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha düşük faiz oranları talep etmesine rağmen, Kevin Warsh'ın diğer 11 üyenin tamamına karşı çıkarak faiz indirimi lehine oy kullanacağından şüphe duyuyoruz. Warsh basın toplantısında ekonomik koşulların şu anda faiz indirimlerini haklı çıkarmadığını kabul edecektir. Bununla birlikte, Warsh zamanla teknoloji yatırımlarının ABD'nin verimliliğini artıracağı, yani enflasyon yaratmadan daha hızlı büyüme sağlayacağı yönündeki görüşünü yineleyebilir. Bu, orta ve uzun vadede daha düşük politika faiz oranlarını haklı kılan daha düşük bir nötr faiz oranı anlamına gelir." Knightley, Warsh'ın iki yönlü risklerin varlığına ve yıl sonuna kadar koşulların önemli ölçüde değişebileceğine vurgu yapmak isteyebileceğini kaydetti.