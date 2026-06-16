"İşimiz gereği bu yolu kullanıyoruz. Burada leylekler çok güzel manzaralar oluşturuyor. Yoldaki aydınlatma direklerini ve reklam panolarını yuvaları olarak görüyorlar. Bu yolda seyahat ederken bizim de seyir zevkimiz artıyor. Burası doğal bir parkmış gibi oluyor. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Bazen ben de aracımı sağa çekip fotoğraflarını çekiyorum. Bu yolda seyredenler illaki buna denk gelmiştir. Yol güzergahında 100'ün üzerinde direk var ve belki de hepsinde leylekler mevcut."