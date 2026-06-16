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#1
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

Malatya, Sivas ve Ankara yönüne gitmek isteyenlerin kullandığı Kuzey Çevre Yolu üzerindeki aydınlatma direkleri, leylek yoğunluğuyla dikkati çekiyor.

#2
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

Kentin farklı noktalarına yuva yapan ve gün içinde sulak alanlar ile diğer habitatlarda beslenen çok sayıda leylek, gün batımına yakın saatlerde çevre yolundaki aydınlatma direklerine konuyor.

#3
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

Çevre yolunu kullanan sürücülerin aydınlatma direklerinde gördüğü leylekler, sürücülere yol boyunca eşlik ediyor.

#4
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşe gidip gelirken Kuzey Çevre Yolu'nu kullanan sürücü Volkan Karataş, AA muhabirine, her gün leyleklerin oluşturduğu manzarayla yolculuk yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

Aydınlatma direklerinde gördükleri leyleklerin insana huzur verdiğini belirten Karataş, şunları kaydetti:

#6
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

"İşimiz gereği bu yolu kullanıyoruz. Burada leylekler çok güzel manzaralar oluşturuyor. Yoldaki aydınlatma direklerini ve reklam panolarını yuvaları olarak görüyorlar. Bu yolda seyahat ederken bizim de seyir zevkimiz artıyor. Burası doğal bir parkmış gibi oluyor. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Bazen ben de aracımı sağa çekip fotoğraflarını çekiyorum. Bu yolda seyredenler illaki buna denk gelmiştir. Yol güzergahında 100'ün üzerinde direk var ve belki de hepsinde leylekler mevcut."

#7
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

Karataş, leyleklerin bazen toplu halde uçtuğunu ifade ederek, "Gün batımında güneşi arkalarına alıp uçuyorlar ve silüetleri de yansıyor. Biz de keyif alıyoruz." dedi.

#8
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Türkiye'nin en güzel rotalarından...

İşte bölgeden görüntüler...

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