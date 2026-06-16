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Fed'de Kevin Warsh dönemi başlıyor: Gözler yeni başkanın mesajlarında Türkiye'nin en güzel rotalarından... Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar” 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları! Yapay zekaya sordular: İşte Türkiye'nin en temiz plajları! Her dediği tutan Özgür Erdursun’dan ezber bozan temmuz tahmini: En düşük emekli maaşı bu seviyeye tamamlanabilir Ne olduğu merak ediliyordu: Yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmanın perde arkasından Çelik Kubbe çıktı İş dünyasında yapay zekâ tartışması! Yeni eşitsizlik alanı oldu Yağan yağmurlara aldanmayın! Yaz aylarında tehlike kapıda! Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı
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Foto - 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları!

Yeni bir araştırma, 54 bin değerlendirmeyi analiz ederek hak ettiği ilgiyi görmeyen doğal güzellikler ve ününe rağmen beklentileri karşılayamayan popüler destinasyonlara odaklandı. Doğal harikalar her zaman seyahat listelerinin başında yer alan noktalar olmayabiliyor. Ancak gezginler, daha az keşfedilmiş, daha sakin ve yapılaşmanın daha sınırlı olduğu destinasyonlara da yöneliyor. İzlanda merkezli outdoor giyim markası Icewear, dünyanın en az değer gören doğal harikalarını belirlemek için 75 farklı destinasyona ilişkin yaklaşık 54 bin Google değerlendirmesini analiz etti ve ilk 30'dan oluşan bir liste hazırladı. İlk 30'da Avrupa'dan beş destinasyon yer alırken bunlardan yalnızca biri — İskoçya'daki Staffa National Nature Reserve — ilk beşe girmeyi başardı. İzlanda, Avrupa’da en az değer verilen destinasyonlara sahip Araştırmaya göre İzlanda, Avrupa’da en az değer verilen destinasyonlara sahip ülke olarak öne çıkıyor. Listede iki ayrı destinasyonuyla temsil ediliyor: Stuðlagil Kanyonu ve Vatnajökull Ulusal Parkı, en az değer verilen doğal haritalar arasında gösteriliyor. Doğu İzlanda’da yer alan Stuðlagil Kanyonu, küresel sıralamada 24. sırada bulunuyor ve yüzde 35,2 oranında olumlu yorum alıyor. Yüzyıllar boyunca gizli kalan bu kanyon, Jökulsá á Dal nehrinin seviyesinin bir hidroelektrik projesi kapsamında düşürülmesiyle 2009 yılında ortaya çıkmıştı. Günümüzde ziyaretçiler, dikkat çekici bazalt sütunlarını ve uygun mevsimde kanyondan geçen parlak turkuaz buzul nehrini görmek için bölgeye akın ediyor. Vatnajökull Ulusal Parkı yüzde 28,2 oranında olumlu yorumla 29. sırada yer alıyor. 2008 yılında Avrupa’nın en büyük buzulunu çevreleyecek şekilde kurulan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan geniş alan, İzlanda yüzölçümünün yaklaşık yüzde 13’ünü kapsıyor. Buzul lagünleri, siyah kum düzlükleri ve ülkenin en yüksek zirvesi Hvannadalshnúkur’u da içeren park, adanın en çeşitli ve etkileyici doğal alanlarından biri olarak gösteriliyor.

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Foto - 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları!

ABD'NİN EN DERİN GÖLÜ: ABD’nin Oregon eyaletinde yer alan Crater Lake ise yüzde 68,5 oranında olumlu yorumla dünyanın en az değer verilen doğal harikaları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Yaklaşık 7 bin 700 yıl önce büyük bir volkanik patlama sonucunda oluşan bu göl, bugün ABD'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyor ve berraklığıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında ziyaretçiler burada yürüyüş, kamp ve balıkçılık yapabiliyor; kış aylarında ise kar yürüyüşü oldukça popüler.

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Foto - 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları!

Alaska’nın başkenti Juneau’nun yakınında bulunan Mendenhall Glacier Visitor Centre da yüzde 67,2 oranında olumlu yorumla öne çıkıyor. Mendenhall Glacier’e açılan bu merkez, yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaki bir buzul nehrine ve 3 bin 885 km²’lik Juneau Ice Field’a bağlanıyor. Ziyaretçiler burada Mendenhall Gölü üzerinde yüzen mavi buz parçalarını, çevredeki dağ zirvelerini ve şelaleleri izleyebiliyor. Bölge aynı zamanda siyah ayılar, kirpiler ve kel kartallar gibi yaban hayatı gözlemleriyle de öne çıkıyor.

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Foto - 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları!

YERLEŞİMİN OLMADIĞI ADA: İskoçya’nın batı kıyısında, yerleşimin bulunmadığı Staffa Adası üzerinde yer alan Fingal’s Cave yüzde 62,8 oranıyla Avrupa’nın en yüksek puan alan doğal harikası olurken küresel listede dördüncü sıraya yerleşiyor. Altıgen bazalt sütunlarıyla ünlü ada, Felix Mendelssohn’un Hebrides Uvertürü’ne ilham veren etkileyici mağarasıyla tanınıyor. Wyoming’deki Yellowstone National Park içinde yer alan Grand Prismatic Spring ise yüzde 61,9 olumlu yorum oranıyla beşinci sırada bulunuyor. ABD’nin en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük kaplıcası olan bu doğa harikası, sıcak ve mineral bakımından zengin suda yaşayan bakterilerin oluşturduğu gökkuşağı renkleriyle dikkat çekiyor.

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