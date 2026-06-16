Yeni bir araştırma, 54 bin değerlendirmeyi analiz ederek hak ettiği ilgiyi görmeyen doğal güzellikler ve ününe rağmen beklentileri karşılayamayan popüler destinasyonlara odaklandı. Doğal harikalar her zaman seyahat listelerinin başında yer alan noktalar olmayabiliyor. Ancak gezginler, daha az keşfedilmiş, daha sakin ve yapılaşmanın daha sınırlı olduğu destinasyonlara da yöneliyor. İzlanda merkezli outdoor giyim markası Icewear, dünyanın en az değer gören doğal harikalarını belirlemek için 75 farklı destinasyona ilişkin yaklaşık 54 bin Google değerlendirmesini analiz etti ve ilk 30'dan oluşan bir liste hazırladı. İlk 30'da Avrupa'dan beş destinasyon yer alırken bunlardan yalnızca biri — İskoçya'daki Staffa National Nature Reserve — ilk beşe girmeyi başardı. İzlanda, Avrupa’da en az değer verilen destinasyonlara sahip Araştırmaya göre İzlanda, Avrupa’da en az değer verilen destinasyonlara sahip ülke olarak öne çıkıyor. Listede iki ayrı destinasyonuyla temsil ediliyor: Stuðlagil Kanyonu ve Vatnajökull Ulusal Parkı, en az değer verilen doğal haritalar arasında gösteriliyor. Doğu İzlanda’da yer alan Stuðlagil Kanyonu, küresel sıralamada 24. sırada bulunuyor ve yüzde 35,2 oranında olumlu yorum alıyor. Yüzyıllar boyunca gizli kalan bu kanyon, Jökulsá á Dal nehrinin seviyesinin bir hidroelektrik projesi kapsamında düşürülmesiyle 2009 yılında ortaya çıkmıştı. Günümüzde ziyaretçiler, dikkat çekici bazalt sütunlarını ve uygun mevsimde kanyondan geçen parlak turkuaz buzul nehrini görmek için bölgeye akın ediyor. Vatnajökull Ulusal Parkı yüzde 28,2 oranında olumlu yorumla 29. sırada yer alıyor. 2008 yılında Avrupa’nın en büyük buzulunu çevreleyecek şekilde kurulan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan geniş alan, İzlanda yüzölçümünün yaklaşık yüzde 13’ünü kapsıyor. Buzul lagünleri, siyah kum düzlükleri ve ülkenin en yüksek zirvesi Hvannadalshnúkur’u da içeren park, adanın en çeşitli ve etkileyici doğal alanlarından biri olarak gösteriliyor.