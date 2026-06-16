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Spor Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

Yeniakit Publisher
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Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek. Son şampiyon Arjantin, Cezayir ile oynayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

I Grubu:

01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)

J Grubu:

04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)

07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu:

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)

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