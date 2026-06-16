Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek. Son şampiyon Arjantin, Cezayir ile oynayacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
I Grubu:
01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)
J Grubu:
04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)
07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)
K Grubu:
20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)
L Grubu:
23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)