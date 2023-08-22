5 yaşındaki abisi tarafından kazara vurulan bebek vefat etti
Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki ağabeyi tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 2 yaşındaki kız çocuğu vefat etti.
Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki ağabeyi tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 2 yaşındaki kız çocuğu vefat etti.
Olay, Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde meydana geldi.
İddiaya göre, babasının av tüfeğiyle oynayan 5 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu kazara odada bulunan kız kardeşi Damla Ç'yi bacağından yaraladı.
Ailesi tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kız çocuğu, yolda kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.
Olaya ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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