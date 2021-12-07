Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Ülkemizde koronavirüs asıları 14 Ocak 2021’de uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 122 milyon doz aşı yapıldı. Aileler ise 12 yaş altı çocuklarına aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, çocuklara aşı yapılacak mı?

5 yaş üstü çocuklara korovirüs aşısı yapılacak mı? Korona aşısı kaç yaşa yapılacak?

Fransa'da 5-11 yaş grubunda sağlık açısından "riskli" olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanabileceği açıklandı. Fransa Başbakanı Jean Castex, sağlık konulu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 65 yaş üstündeki kişilerin artı randevu almadan aşı merkezlerinde "üçüncü doz" olarak adlandırılan takviye doz yaptırabileceğini söyledi.

Bugüne kadar 10 milyon kişiye takviye dozun uygulandığını ifade eden Castex, virüsün hızlı yayılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Castex, 12 yaş altındaki çocuklarda vaka sayısında artış yaşandığını aktardı.

İlkokulların her alanında maskenin yeniden zorunlu hale geldiğini vurgulayan Castex, 5-11 yaş grubunda sağlık açısından "riskli" olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren aşılanabileceğini duyurdu.

İnsanların haftada 2-3 gün evden çalışması gerektiğinin altını çizen Castex, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılacağını belirtti. Castex, 10 Aralık'tan itibaren gece kulüplerinin 1 aylığına kapatılacağı bilgisini de paylaştı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da hastanelerde 12 binden fazla kişinin tedavi gördüğünü, böylece her dakikada 1 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Omicron varyantının Delta'nınkinden daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulunan Veran, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 80 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.

Veran, Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısının 25'e ulaştığını dile getirdi. Son 24 saatte 11 bin 308 vaka tespit edildi. Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 308 yeni vaka kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 928 bin 572'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e yükseldi.

Ülkemizde 12 yaş üstü aşı olabiliyor. 12-17 yaş aşıları aile onayıyla yapılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda 12 yaş için henüz aşıyı zorunlu görmediklerini ifade etmişti.