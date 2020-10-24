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Eğitim 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Eğitim

5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:41:00 -
5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,  Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. 9. sınıf öğrencileri de okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacak. 

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