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Dünya 5 ülkeden ittifak: Türkiye'ye karşı birleştiler!
Dünya

5 ülkeden ittifak: Türkiye'ye karşı birleştiler!

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında dışişleri bakanları seviyesindeki üçlü zirve, Batı Kudüs'te gerçekleştirildi. Zirvede İsrail'in BAE, Ürdün, Mısır ve Yunanistan'la GKRY'nin yanında olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:56:00 -
5 ülkeden ittifak: Türkiye'ye karşı birleştiler!

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'i Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında ağırladı.

Yapılan üçlü görüşmenin ardından Lapid, Dendias ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid burada yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel sorunları ele aldıklarını dile getirirken, daha fazla detay vermedi.

Türkiye'ye karşı 5 ülkenden ortak ittifak

İsrail Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Yunanistan ve GKRY'nin içinde yer aldığı ittifakın "bölgedeki değişimin önemli bir parçası" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da görüşmede, "geniş bir bölgede endişe verici" gelişmeler, iklim değişikliği, sivil savunmanın ve Afganistan'ı ele aldıklarını dile getirdi.

Dandias Türkiye'yi İsrail'e şikayet etti

Taliban'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarına değinen Dendias, şunları kaydetti:

"Bu arada Taliban Türkiye'yi bir müttefik ve dost ülke olarak tanıdığını net şekilde açıkladı. Komşularımızdan bazı ülkeler, bazen göçü araçsallaştırma gibi yöntemler kullanarak, eski imparatorlukları, eski anlayışları geri getirmeye çabalıyor."

 

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