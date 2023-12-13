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Ekonomi 5 ülke karşılayacak! Başkan Erdoğan’dan 500 milyon dolarlık imza
Ekonomi

5 ülke karşılayacak! Başkan Erdoğan’dan 500 milyon dolarlık imza

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:51:00 -
5 ülke karşılayacak! Başkan Erdoğan’dan 500 milyon dolarlık imza

Türk Yatırım Fonu anlaşması onaylandı. Fon’un sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Yatırım Fonu anlaşması onaylandı.

 Kararda, "16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7470 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ‘Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması’nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

 500 MİLYON DOLAR SERMAYESİ OLACAK

 Karara göre, Türk Yatırım Fonu'nun sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak.

 FON 10 HİSSEYE BÖLÜNDÜ

 Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan’ın yatırımcı olarak girdiği fon 10 bin hisseye bölündü. Her devlet 2 bin adetli eşit hisseye sahip olacak.

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