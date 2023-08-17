5 Türk ürününe daha coğrafi işaret tescili

AVRUPA Birliği (AB) tescilli 13 ürüne sahip Türkiye'nin 2 ürünü daha askıya çıktı. Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ardından, Ezine peyniri ile Maraş tarhanası da AB Resmi Gazetesi'ne giren ürünler oldu.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, 16 Ağustos'ta Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan 2 ürünün daha başvuru süreçlerinin tamamlandığı ve AB Resmi Gazetesi'nde askıya çıkartıldığını açıkladı. Prof. Dr. Tekelioğlu, Türkiye'den şu ana kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve kestanesi, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı olarak 13 ürüne AB tescili verildiğini kaydetti.

'AB TESCİLLİ ÜRÜNÜMÜZ 18'E YÜKSELECEK'

AB coğrafi işaretli tescili alan 13 ürüne ek olarak toplam başvuru yapan 44 üründen 5'inin ise askıya çıkartıldığını belirten Prof. Dr. Tekelioğlu, "16 Mayıs'ta Milas yağlı zeytini, 4 Ağustos'ta Ayaş domatesi, 9 Ağustos'ta da Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini askıya çıktı. Dün itibarıyla Ezine peyniri ve Maraş tarhanası askıya girdi. Böylece askı sürecindeki ürün sayımız 5 oldu. Yıl sonuna kadar askı süreçleri bitecek. Tescillerinin yayınlanması ile AB tescilli ürün sayımızın 18'e yükselmesini bekliyoruz" dedi.

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'AB TESCİLLİ İLK TÜRK PEYNİRİ OLACAK'

Askıya çıkan ürünlerin 3 aylık askı süreci olduğunu, itiraz olmadığı takdirde, tescil işlemlerinin başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Tekelioğlu, "Bazen itirazlar posta yoluyla yapıldıysa gecikme olabiliyor ve tescil onaylandığında da tescil belgeleri ve üretim şartnameleri AB ülkelerinin dillerinde çevirisi yapılıyor. Yıllarca üzerinde çalıştığım, doktora tezi yazdırdığım, öz varlığımız Ezine peyniri de AB tescili yolunda. Ocak 2023 tarihli tescil başvurusu, 16 Ağustos itibarıyla 3 ay sürecek askıya çıktı. Ezine peyniri, AB’den tescili alan ilk Türk peyniri olacak. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

BAŞVURU SIRASINDA BEKLEYEN 39 ÜRÜN

Prof. Dr. Tekelioğlu, AB başvuru süresince 39 ürün daha bulunduğunu ve bu ürünlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Başvuru aşamasındaki 39 ürün şöyle:

"Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, İnegöl köftesi, Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısı, Antep fıstığı, Maraş çöreği, Gaziantep melengiç kahvesi, Araban sarımsağı, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, Aydın Memecik zeytini ve zeytinyağı, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Kırkağaç kavunu, Demirci hünnabı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Hopa hamsili ekmeği, Safranbolu safranı, Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu, Kilis zeytinyağı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Rize çayı, Urla Sakız enginarı, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Tarsus Sarıulak zeytini, Hatay kaytaz böreği, Osmaniye yer fıstığı, Melli inciri, Adana şalgamı, Sinop kestane balı."