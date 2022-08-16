5 tahıl gemisi daha yola çıktı

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, mısır ve buğday yüklü gemiler tek tek yola çıkmaya devam ediyor.

Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de Ukrayna limanlarına gidecek olan gemileri denetlemeye devam ediyor.

Son olarak bu sabah, 5 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek."