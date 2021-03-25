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Eğitim 5. sınıf yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zamana kadar ertelendi?
Eğitim

5. sınıf yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zamana kadar ertelendi?

Sınavlar ertelendi mi son dakika? 5. sınıf sınavları ne zamana ertelendi? Ortaokul sınavları ne zamana kadar ertelendi? soruları ortaokul öğrencileri tarafından merak ediliyordu. Artan korona vakaları nedeniyle sosyal medya üzerinden yüz yüze sınavların ertelenmesi talebi bir hayli fazlaydı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze sınavların ertelenmesi talebine olumlu baktı ve MEB ortaokul yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu. Peki Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek ve çok yüksek riskli illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 08:10:00 -
5. sınıf yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zamana kadar ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavların da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceği vurgulandı.

Ortaokul yüz yüze sınavları hangi illerde ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul yüz yüze sınavlarının yüksek ve çok yüksek riskli illerde 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacağını söylemesinden sonra hangi illerde ortaokul sınavlarının ertelendiğini merak ediyor. Ortaokul yüz yüze sınavları yüksek ve çok yüksek riskli illerde ertelendi.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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