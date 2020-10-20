Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılan okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı gündemdeki yerini korumaya devam ederken bilindiği üzere bazı sınıflar için kademeli olarak yüz yüze eğitim başlamıştı. 21 Eylül tarihinde resmi ve özel olmak üzere; ilkokul 1.sınıf öğrencileri, okul öncesi, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1.sınıflar yüz yüze eğitim için ders başı yapmıştı. Sonrası ise 8 ve 12.sınıflar 12 Ekim tarihinde ders başı yapınca kalan sınıflar adına araştırmalar da başlamış oldu. Son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıfların açıklanacağı tarihi açıkladı.

5. Sınıf 9. Sınıflar ne zaman okula gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacağı kararını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirmişti.