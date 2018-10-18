0553 313 94 23

5 sene sonra ikinci acı: İkiziyle aynı kaderi paylaştı!

Körfez ilçesinde Serkan Ayar (33), kas erimesi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Serkan Ayar'ın ikizi Gökhan Ayar'ın da 5 yıl önce aynı hastalıktan hayata veda ettiği öğrenildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:20
5 sene sonra ikinci acı: İkiziyle aynı kaderi paylaştı!

Körfez ilçesinde oturan Köksal ve Gülten Ayar çiftinin 1985 yılında Gökhan ve Serkan adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizler sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürürken, kardeşlerden Gökhan Ayar, 2013 yılında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ayar Ailesi 28 yaşındaki evlatlarını kaybetmenin acısını yaşarken ikizlerden Serkan Ayar'a aynı hastalık teşhisi konuldu. Tedavisi devam eden Serkan Ayar da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İkiziyle aynı kaderi paylaşan Serkan Ayar'ın cenazesi, Güney Mahallesi İgsaş Camii'nde öğle kılınan cenaze namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:20
  1. körfez
  2. kocaeli
  3. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu
    1. Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz..
    2. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    3. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    4. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    5. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    6. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    7. Kekik sinüzite iyi geliyor
    8. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    9. Hacamatın faydaları nelerdir?
    10. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    11. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    12. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    13. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    14. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    15. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    17. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    18. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    19. Amerika askerleri Donald Trump..
    20. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı