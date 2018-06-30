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5 saniye kuralı ne kadar doğru?

Yere düşen yiyeceklerden bakteri kapma olasılığımız var mı? Yiyecekler yere düşünce kirlenir mi?

30 Haziran 2018 Cumartesi 22:47
5 saniye kuralı ne kadar doğru?

Yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenebileceğini belirten ve halk arasında '5 saniye kuralı' olarak da bilinen teoriye bilimsel destek geldi.

İngiltere'deki Aston Üniversitesi akademisyeni Profesör Anthony Hilton, Birmingham'da katıldığı bir panelde konu ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Yiyeceklerin yere düştükten sonra kirlenmeyeceğinin garantisinin olmadığını vurgulayan Profesör Anthony Hilton'a göre, bazı durumlarda, birkaç saniyeliğine yerde kalan yiyeceklerin bakteri kapması olasılığının oldukça az olduğunu söyledi.

Yiyeceklerin yere düştükten sonra bakteri kapma olasılığının yiyeceği türü ve zemine göre farklılık gösterdiğini de anımsatan Hilton'ın açıklamasını "5 saniye kuralı" doğrulandı olarak yorumlayanların sayısı az değil.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de 2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yere yiyecek düşüren her 100 kişiden 79'unun düşen yiyeceği yediğini ortaya koymuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 22:47
  1. Yere düşen yiyecekler
  2. 5 saniye kuralı
  3. Aston Üniversitesi
  4. Profesör Anthony Hilton

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