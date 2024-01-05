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İSLAM 5 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 08:02:00 - 2024-01-05 08:03:28
5 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (5 Ocak 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـٔاً وَلَا يَضُرُّكُمْؕ
اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"İbrâhim, “öyleyse Allah’ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?

 Size de Allah’ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuh olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi."

(Enbiyâ Suresi, 66-67)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Putperestlerin İbrâhim’e, “Sen bunların konuşmadığını pekâlâ biliyorsun” demeleri, açıkça kendilerinin de tanrılarının âcizliğini itiraf etmelerinden başka bir şey değildi. Dolayısıyla bu cevap İbrâhim’e, onların inançlarının ne kadar anlamsız ve saçma olduğunu yüzlerine vurma fırsatı verdi.

66-67. âyetlerde onun bu konudaki eleştirisi nakledilmektedir. Ancak taassupları sebebiyle bu eleştiriye tahammül edemeyen putperestler İbrâhim’i yakmaya karar verdiler ve böylece tanrılarının onları koruması gerekirken, onlar tanrılarını korumak istediler. Rivayete göre İbrâhim’i yakmak için kavmi büyük bir ateş yakıp onu mancınıkla ateşe fırlattılar; ancak Allah’ın bir mûcizesi olarak ateş onu yakmadı.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 687
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“İslam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!”

Kaynak: Sahihu’l-Müslim 232, 251

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