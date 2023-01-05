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İSLAM 5 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-05 08:00:00 - 2023-01-05 08:01:23
5 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَقَالَ الَّذٖينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ

قَالُٓوا اَوَلَمْ تَكُ تَأْتٖيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِؕ قَالُوا بَلٰىؕ قَالُوا فَادْعُواۚ وَمَا دُعٰٓـؤُا الْكَافِرٖينَ اِلَّا فٖي ضَلَالٍࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, “Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin!” diye seslenirler."

"Görevliler, “Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?” diye sorarlar. “Evet, getirmişlerdi” cevabını verirler. O zaman görevliler, “Yalvarın durun şimdi; ama inkârcıların yalvarmaları boşunadır” derler."

(Mü'min Suresi, 49-50)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“İnsanlara layık oldukları değeri verin, mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 20
 

GÜNÜN SÖZÜ:

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