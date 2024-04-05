5 Nisan 2023: Hasan Hüseyin Varol'un vefatı (Kur'an Muallimi)

Hafız Hasan Hüseyin Varol, 15.02.1934 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinin Kızılçakır köyünde dünyaya gelmiş ve çocukluk yılları bu köyde geçmiştir. Küçük yaşlardaki gayreti ve Kur’an okuma hususundaki kabiliyeti köy hocaları tarafından tespit edilmiş, daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya gitmesi tavsiye edilmiştir.







Kısıtlı imkanlarına rağmen ailesi onun daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya hicret etmiştir. Konya Sultan Selim Camii İmam Hatibi Şükrü Efendi’de başladığı hafızlık çalışmasını 1948 yılında tamamlamıştır. Bu yıllarda tecvid derslerini Ağazâde Osman Efendi’den, Arapça tahsilini de o dönem Konya merkez vaizlerinden Hacı Tahir Büyükkörükçü’den almıştır.







Uzun yıllar Konya’nın büyük camilerinde imam hatiplik görevi yaptıktan sonra 1982 yılında Kapu Camii’nden emekliye ayrılan Hasan Hüseyin Varol, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü, 90 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.