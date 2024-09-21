"5 milyon insan Türkiye'ye gidecek" diyerek duyurdular

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobishchanov Rus turistlerin 2024 rotalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ATOR Başkan Yardımcısı ve Russian Express tur operatörü Genel Müdürü Taras Kobishchanov Rus turistlerin 2024 rotalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul üzerinden transitleri çıkardığımızda bu yıl Türkiye'yi 5 milyon Rus turist ziyaret edecek

Taras Kobishchanov, " Net turist akışına bakarsanız, ön tahminlere göre 2024 yılında, İstanbul üzerinden transit seyahatleri saymazsak, yaklaşık 5 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret edebilir" dedi.

Rusya'dan 2024'ün tamamında hangi ülkeye kaç turist gidecek?

Kobishchanov'un tahminine göre, Eylül ayına ait verilere dayanarak, Rusya'dan yaklaşık 1 milyon turist (transit hariç) BAE'nin tatil yerlerini ziyaret edecek, yıl sonunda yaklaşık 1,5 milyon kişi Mısır'ı ziyaret edecek ve yine yaklaşık 1.5 milyon Rus Tayland'ı ziyaret edecek. Yaklaşık 1,5 milyonu da diğer ülkelerden gelecek; geri kalan 14 milyonu ise çoğunlukla turistik olmayan seyahatler olacak.

Kobishchanov'a göre bu kış sezonunda ve genel olarak 2025'te Çin, Endonezya ve Vietnam'a turist akışı aktif olarak artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda kitle turizmine açılan Suudi Arabistan'a Rus turistlerin ilgisi artacak.

Turizm Ajansı

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