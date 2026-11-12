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Yerel 5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Yerel

5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kütahya Altıntaş'ta Eymir köyündeki inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ve jandarma ekipleri, işçinin olay yerinde öldüğünü belirledi; cansız bedeni Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir binanın inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Eymir köyünde bir binanın inşaatında çalışan Ahmet Turan (46), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Turan'ın düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası Turan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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