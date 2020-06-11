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Aktüel

5 lira için böyle bıçakladı

Bursa’da bir genç, beş lira vermediği şahıs tarafından bıçaklanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:35:41 -
5 lira için böyle bıçakladı

Bursa’da bir genç, beş lira vermediği şahıs tarafından bıçaklanırken, o anlar kameralara yansıdı.


Olay Yıldırım Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, mahallesindeki marketten alışveriş yapan Müjdat K. (28), kendisinden 5 lira yol parası isteyen E.K.’ye olumsuz cevap verdi. Çıkan tartışma sonrasında Müjdat K, marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.’ye vurdu. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı Müjdat K.’nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K. olay yerinden kaçtı.


Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı


Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Müjdat K.’nin hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.K.’nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dedi.

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